Зеленський призначив тимчасового виконувача обов’язків голови СБУ

Олександр Поклад, фото: Telegram / Zelenskiy

https://racurs.ua/ua/n215091-zelenskyy-pryznachyv-tymchasovogo-vykonuvacha-obov-yazkiv-golovy-sbu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ.

Про це йдеться в указі № 622/2026, який сьогодні 17 липня, опублікованому на сайті Офісу президента.

Першому заступнику голови Служби безпеки України Покладу Олександру Валентиновичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України, — вказано в документі.

До цього тимчасовим виконувачем обов’язків глави СБУ був Євген Хмара. Сьогодні Кабмін призначив Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони України.

Також Кабмін сьогодні призначив Максима Цуцкірідзе в. о. голови Нацполіції замість Івана Вигівського, якого став новим міністром внутрішніх справ. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник уряду у Верховні Раді Тарас Мельничук.

Цуцкірідзе з 2019 року до 2023 року він був заступником голови Національної поліції, а згодом став першим заступником.