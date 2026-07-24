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Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Законы о продлении военного положения и мобилизации подписал Зеленский

24 июл 2026, 12:53
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Володимир Зеленський, президент України, підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.

Про це сьогодні, 24 липня, повідомила прес-служба Верховної Ради.

Верховна Рада отримала підписані Президентом України Закони, — вказано в повідомленні.

Таким чином, воєнний стан та мобілізація будуть продовжені щонайменше до 31 жовтня 2026 року:

  • закон 4928-IX — продовжує строк дії воєнного стану в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 діб;
  • закон 4929-IX — продовжує строк проведення загальної мобілізації в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 діб.

Источник: Ракурс


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