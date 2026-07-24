Законы о продлении военного положения и мобилизации подписал Зеленский

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n215210-zakony-o-prodlenii-voennogo-polojeniya-i-mobilizacii-podpisal-zelenskiy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.

Про це сьогодні, 24 липня, повідомила прес-служба Верховної Ради.

Верховна Рада отримала підписані Президентом України Закони, — вказано в повідомленні.

Таким чином, воєнний стан та мобілізація будуть продовжені щонайменше до 31 жовтня 2026 року: