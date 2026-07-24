Законы о продлении военного положения и мобилизации подписал Зеленский

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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Законы о продлении военного положения и мобилизации подписал Зеленскийhttps://racurs.ua/n215210-zakony-o-prodlenii-voennogo-polojeniya-i-mobilizacii-podpisal-zelenskiy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.
Про це сьогодні, 24 липня, повідомила прес-служба Верховної Ради.
Верховна Рада отримала підписані Президентом України Закони, — вказано в повідомленні.
Таким чином, воєнний стан та мобілізація будуть продовжені щонайменше до 31 жовтня 2026 року:
- закон 4928-IX — продовжує строк дії воєнного стану в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 діб;
- закон 4929-IX — продовжує строк проведення загальної мобілізації в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 діб.