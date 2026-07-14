Рада поддержала продление военного положения еще на 90 дней

Сессионный зал Верховной Рады, фото: Великодолинский поселковый совет

https://racurs.ua/n214992-rada-podderjala-prodlenie-voennogo-polojeniya-esche-na-90-dney.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 14 липня, підтримала законопроект № 15401 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Згідно з цим документом, строк строк дії воєнного стану в Україні продовжується ще на 90 діб — із 05.30 2 серпня 2026 року.

Реалізація Закону сприятиме вжиттю заходів, необхідних для відсічі збройної агресії, забезпечення національної безпеки, усунення загрози державній незалежності України та її територіальній цілісності.

За цей закон проголосували 313 народних обранців, проти — двоє. Не голосувало — 21.

Також Верховна Рада сьогодні голосами 311 депутатів підтримала законопроект № 15402, котрий передбачає продовження загальної мобілізації ще на 90 днів.