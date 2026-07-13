Зеленский внес в Раду продолжение военного положения и мобилизации

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Владимир Зеленский внес в парламент продолжение военного положения, фото: Ярослав Железняк
Зеленский внес в Раду продолжение военного положения и мобилизацииhttps://racurs.ua/n214970-zelenskiy-vnes-v-radu-prodoljenie-voennogo-polojeniya-i-mobilizacii.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це сьогодні, 13 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Знову продовження на 90 днів, тобто з 02 серпня до 31 жовтня 2026, — зазначив Железняк.
За словами нардепа, очікується, що Верховна Рада ухвалить це рішення на пленарному тижні, приблизно 14−15 липня.
Це вже 20-ий раз коли чинне скликання за ці питання голосує, — додав Железняк.