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Владимир Зеленский внес в парламент продолжение военного положения, фото: Ярослав Железняк

Зеленский внес в Раду продолжение военного положения и мобилизации

13 июл 2026, 15:36
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Володимир Зеленський, президент України, вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це сьогодні, 13 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Знову продовження на 90 днів, тобто з 02 серпня до 31 жовтня 2026, — зазначив Железняк.

За словами нардепа, очікується, що Верховна Рада ухвалить це рішення на пленарному тижні, приблизно 14−15 липня.

Це вже 20-ий раз коли чинне скликання за ці питання голосує, — додав Железняк.

Источник: Ракурс


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