Зеленский внес в Раду продолжение военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский внес в парламент продолжение военного положения, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/n214970-zelenskiy-vnes-v-radu-prodoljenie-voennogo-polojeniya-i-mobilizacii.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це сьогодні, 13 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Знову продовження на 90 днів, тобто з 02 серпня до 31 жовтня 2026, — зазначив Железняк.

За словами нардепа, очікується, що Верховна Рада ухвалить це рішення на пленарному тижні, приблизно 14−15 липня.