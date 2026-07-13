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Ракурс
Володимир Зеленський вніс до парламенту продовження воєнного стану, фото: Ярослав Железняк

Зеленський вніс до Ради продовження воєнного стану та мобілізації

13 лип 2026, 15:36
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Володимир Зеленський, президент України, вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це сьогодні, 13 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Знову продовження на 90 днів, тобто з 02 серпня до 31 жовтня 2026, — зазначив Железняк.

За словами нардепа, очікується, що Верховна Рада ухвалить це рішення на пленарному тижні, приблизно 14−15 липня.

Це вже 20-ий раз коли чинне скликання за ці питання голосує, — додав Железняк.

Джерело: Ракурс


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