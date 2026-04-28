Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 діб.

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні.

У вівторок, 28 квітня, український парламент проголосував за законопроект № 15197 про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Рішення підтримали 315 парламентарів, а двоє нардепів проголосували «проти». Про це повідомлялося в трансляції засідання ВРУ.

Воєнний стан в Україні продовжили на 90 днів — до 2 серпня 2026 року. Це 19-й раз, коли Рада розглянула питання щодо продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації.

Далі ухвалений документ мають підписати спікер парламенту Руслан Стефанчук та президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроекти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.