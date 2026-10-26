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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Росіяни вранці вдарили по торговельному центру у Запоріжжі — ОВА (ФОТО)

26 жов 2026, 12:00
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Російські загарбники сьогодні, 26 жовтня, зранку атакували Запоріжжя.

Удар прийшовся по будівлі торговельного центру, який уже не працював. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Після влучання виникла пожежа. Попередньо, обійшлось без поранених, - зазначив він.

Наслідки російських обстрілів Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, у ДСНС повідомляють, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя було травмовано чотирьох людей — жінок віком 22 та 30 років і чоловіків віком 40 та 61 рік.

Джерело: Ракурс


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