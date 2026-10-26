Наслідки російських обстрілів Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n217024-rosiyany-vranci-vdaryly-po-torgovelnomu-centru-u-zaporijji-ova-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 26 жовтня, зранку атакували Запоріжжя.

Удар прийшовся по будівлі торговельного центру, який уже не працював. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Після влучання виникла пожежа. Попередньо, обійшлось без поранених, - зазначив він.

Нагадаємо, у ДСНС повідомляють, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя було травмовано чотирьох людей — жінок віком 22 та 30 років і чоловіків віком 40 та 61 рік.