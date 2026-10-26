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Затримано ще одного російського агента, фото: СБУ
Затримано агента РФ, який встановлював GPS-«маячки» на бензовози (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217023-zatrymano-agenta-rf-yakyy-vstanovluvav-gps-mayachky-na-benzovozy-foto.htmlРакурс
В Одесі затримано російського агента, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним — так ворог сподівався відстежити, де їх заправляють, і, як наслідок, з’ясувати координати нафтобаз на території регіону.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Задокументовано, що фігурант причепив щонайменше два «маячки» з віддаленим доступом для російських спецслужбістів:
- на військовий паливозаправник;
- на цивільний бензовоз.
У разі одержання координат ворог планував завдати по паливних сховищах масовані удари. Це могло порушити логістику Сил оборони та дестабілізувати ситуацію в регіоні, — розповіли у СБУ.
Задум російських загарбників вчасно викрили, шпигунські пристрої демонтували. Ворожого агента затримано.
Як з’ясувало розслідування:
- завдання ворога виконував 20-річний колишній студент одного з одеських університетів, який підробляв вантажником у поштовому відділенні;
- до уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли після відрахування за академічну неуспішність шукав «легкі» заробітки в Telegram-каналах;
- погодившись на співпрацю з ворогом, фігурант спочатку фіксував наслідки ворожих атак по Одесі. Для конспірації розвідвилазок він постійно змінював способи пересування — маршрутними автобусами або пішки;
- згодом він отримав вказівку на виявлення українських нафтобаз, щоб скоригувати по них реактивні дрони та ракетне озброєння країни-агресора. Для цього фігурант за інструкцією куратора з РФ придбав GPS-трекери, налаштував їх за рекомендаціями росіянина та встановив на автоцистерни.
Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.