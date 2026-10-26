Задержан еще один российский агент, фото: СБУ

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Ракурс

В Одесі затримано російського агента, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним — так ворог сподівався відстежити, де їх заправляють, і, як наслідок, з’ясувати координати нафтобаз на території регіону.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Задокументовано, що фігурант причепив щонайменше два «маячки» з віддаленим доступом для російських спецслужбістів:

на військовий паливозаправник;

на цивільний бензовоз.

У разі одержання координат ворог планував завдати по паливних сховищах масовані удари. Це могло порушити логістику Сил оборони та дестабілізувати ситуацію в регіоні, — розповіли у СБУ.

Задум російських загарбників вчасно викрили, шпигунські пристрої демонтували. Ворожого агента затримано.

Як з’ясувало розслідування:

завдання ворога виконував 20-річний колишній студент одного з одеських університетів, який підробляв вантажником у поштовому відділенні;

до уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли після відрахування за академічну неуспішність шукав «легкі» заробітки в Telegram-каналах;

погодившись на співпрацю з ворогом, фігурант спочатку фіксував наслідки ворожих атак по Одесі. Для конспірації розвідвилазок він постійно змінював способи пересування — маршрутними автобусами або пішки;

згодом він отримав вказівку на виявлення українських нафтобаз, щоб скоригувати по них реактивні дрони та ракетне озброєння країни-агресора. Для цього фігурант за інструкцією куратора з РФ придбав GPS-трекери, налаштував їх за рекомендаціями росіянина та встановив на автоцистерни.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.