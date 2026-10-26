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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Дроны уничтожили склады и личный состав россиян на Юге (ВИДЕО)https://racurs.ua/n217022-drony-unichtojili-sklady-i-lichnyy-sostav-rossiyan-na-uge-video.htmlРакурс
Безпілотники прикордонників виявили та уразили живу силу, а також логістику російських загарбників на Півдні.
Відповідне відео сьогодні, 26 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Цього разу операторам БПЛА Держприкордонслужби вдалося виявити та уразити живу силу ворога, а також атакувати ворожу логістику, знищивши склади БК та матеріального забезпечення російсько-окупаційних військ, — вказано в описі відео.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.