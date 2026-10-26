Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n217022-drony-unichtojili-sklady-i-lichnyy-sostav-rossiyan-na-uge-video.html

Ракурс

Безпілотники прикордонників виявили та уразили живу силу, а також логістику російських загарбників на Півдні.

Відповідне відео сьогодні, 26 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Цього разу операторам БПЛА Держприкордонслужби вдалося виявити та уразити живу силу ворога, а також атакувати ворожу логістику, знищивши склади БК та матеріального забезпечення російсько-окупаційних військ, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.