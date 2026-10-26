Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Дроны уничтожили склады и личный состав россиян на Юге (ВИДЕО)

26 окт 2026, 10:49
999

Безпілотники прикордонників виявили та уразили живу силу, а також логістику російських загарбників на Півдні.

Відповідне відео сьогодні, 26 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Цього разу операторам БПЛА Держприкордонслужби вдалося виявити та уразити живу силу ворога, а також атакувати ворожу логістику, знищивши склади БК та матеріального забезпечення російсько-окупаційних військ, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров