Последствия российских ударов по Запорожью, фото: ГСЧС

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У Запоріжжі четверо людей постраждали внаслідок російських ударів по місту.

Про це сьогодні, 26 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Травмовано 2 жінок віком 22 та 30 років, а також 2 чоловіків, одному з яких 40 років, іншому — 61 рік. Усім надано медичну допомогу, — розповіли у відомстві.

Також внаслідок російських ударів:

пошкоджено скління готелю та двох автобусів;

загорілися три автомобілі й суха рослинність;

пошкоджено приватний житловий будинок і чотири господарські споруди.