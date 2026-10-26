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Последствия российских ударов по Запорожью, фото: ГСЧС
В Запорожье четыре человека пострадали из-за российских ударов (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217021-v-zaporoje-chetyre-cheloveka-postradali-iz-za-rossiyskih-udarov-foto-video.htmlРакурс
У Запоріжжі четверо людей постраждали внаслідок російських ударів по місту.
Про це сьогодні, 26 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Травмовано 2 жінок віком 22 та 30 років, а також 2 чоловіків, одному з яких 40 років, іншому — 61 рік. Усім надано медичну допомогу, — розповіли у відомстві.
Також внаслідок російських ударів:
- пошкоджено скління готелю та двох автобусів;
- загорілися три автомобілі й суха рослинність;
- пошкоджено приватний житловий будинок і чотири господарські споруди.
Рятувальники обстежили території для виявлення постраждалих. На місцях працювали екстрені служби міста. Наразі комунальники проводять відновлювальні роботи, — зазначили у ДСНС.