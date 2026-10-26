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Ракурс
Наслідки російських ударів по Запоріжжю, фото: ДСНС

У Запоріжжі четверо людей постраждали через російські удари (ФОТО, ВІДЕО)

26 жов 2026, 10:17
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У Запоріжжі четверо людей постраждали внаслідок російських ударів по місту.

Про це сьогодні, 26 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Травмовано 2 жінок віком 22 та 30 років, а також 2 чоловіків, одному з яких 40 років, іншому — 61 рік. Усім надано медичну допомогу, — розповіли у відомстві.

Також внаслідок російських ударів:

  • пошкоджено скління готелю та двох автобусів;
  • загорілися три автомобілі й суха рослинність;
  • пошкоджено приватний житловий будинок і чотири господарські споруди.

Рятувальники обстежили території для виявлення постраждалих. На місцях працювали екстрені служби міста. Наразі комунальники проводять відновлювальні роботи, — зазначили у ДСНС.

Наслідки російських ударів по Запоріжжю, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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