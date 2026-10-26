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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Законопроекты о продолжении военного положения и мобилизации внес в Раду Зеленский

26 окт 2026, 09:43
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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 26 жовтня, вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану (№ 16182) та мобілізації (№ 16183) в Україні ще на три місяці.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Згідно з цими законопроектами, воєнний стан та мобілізація будуть продовжені ще на 90 днів — з 31 жовтня 2026 року до 28 січня 2027 року.

Воєнний стан і загальна мобілізація діють в Україні від 24 лютого 2022 року — від початку повномасштабного російського вторгнення. Їх продовжують кожні 90 днів.

Источник: Ракурс


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