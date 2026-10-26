Россияне за сутки потеряли почти 2 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n217018-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-990-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 580 тис. 440 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 990 осіб. Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 448 танків;

25 тис. 609 бойових броньованих машин;

51 тис. 632 одиниці артилерійських систем;

2 тис. 239 одиниць РСЗВ;

1 тис. 726 одиниць засобів ППО;

449 літаків;

356 гелікоптерів;

3 тис. 18 наземних робототехнічних комплексів;

582 тис. 458 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 138 крилатих ракет;

35 кораблів та катерів;

два підводні човни;

167 тис. 240 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 858 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень.

Авіація противника вчора завдала 64 авіаудари, зокрема скинула 224 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9 тис. 296 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 451 обстріл населених пунктів і позицій українських військ.

Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, такі населені пункти:

Мала Корчаківка, Товстодубове, Сопич, Кореньок, Лужки, Студенок, Писарівка, Потапівка та Нова Січ на Сумщині;

Клюси, Камінь та Миколаївка на Чернігівщині.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Іволжанське, Гнилиця, Пустогород та Лужки Сумської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили район зосередження особового складу, артилерійську систему та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.