Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 990 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n217018-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-990-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 580 тис. 440 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 990 осіб. Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 448 танків;
- 25 тис. 609 бойових броньованих машин;
- 51 тис. 632 одиниці артилерійських систем;
- 2 тис. 239 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 726 одиниць засобів ППО;
- 449 літаків;
- 356 гелікоптерів;
- 3 тис. 18 наземних робототехнічних комплексів;
- 582 тис. 458 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 138 крилатих ракет;
- 35 кораблів та катерів;
- два підводні човни;
- 167 тис. 240 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 858 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень.
Авіація противника вчора завдала 64 авіаудари, зокрема скинула 224 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9 тис. 296 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 451 обстріл населених пунктів і позицій українських військ.
Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, такі населені пункти:
- Мала Корчаківка, Товстодубове, Сопич, Кореньок, Лужки, Студенок, Писарівка, Потапівка та Нова Січ на Сумщині;
- Клюси, Камінь та Миколаївка на Чернігівщині.
Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Іволжанське, Гнилиця, Пустогород та Лужки Сумської області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили район зосередження особового складу, артилерійську систему та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.