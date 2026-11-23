Михаил Федоров, фото: Минобороны

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Ракурс

Тимчасова слідча комісія ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану ухвалила здійснити примусовий привід колишнього міністра оборони Михайла Федорова на засідання комісії через поліцію.

Про це сьогодні, 23 листопада, на своїх сторінках у соцмережах повідомив очільник ТСК народний депутат Олексій Гончаренко.

Гончаренко зазначив, що до цього Федорова тричі запрошували дати свідчення Тимчасовій слідчій комісії:

31 серпня — він не з’явився на засідання і не повідомив про причини неявки;

4 вересня — Фонд «Східна Європа», де Федоров принаймні на той момент працював і був заброньований, повідомив, що він у закордонному відрядженні. Можливість долучитися до засідання онлайн йому роз’яснили — він нею не скористався;

14 вересня — Фонд підтвердив, що запрошення отримано. Але, за словами Гончаренка, замість явки до комісії «надійшов незрозумілий лист від адвоката Федорова».

Відрядження за наявності можливості долучитися онлайн і незгода з рішенням комісії не є поважними причинами неявки, — наголосив Гончаренко.

Нардеп зауважив, що обов’язок з’явитися на запрошення ТСК прямо встановлює ч. 1 ст. 19 закону «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».