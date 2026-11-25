В Украине легализуют криптовалюты, фото: Pixabay

https://racurs.ua/n217628-rada-podderjala-zakonoproekt-o-legalizacii-kriptovalut.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 25 листопада, голосами 271 народного обранця підтримала законопроект № 10225-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні».

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Три роки моєї роботи у безкінечних робочих групах! Рада нарешті прийняла в цілому #10225-д — легалізація ринку віртуальних активів (крипти) в Україні та визначення правил їх оподаткування, — зазначив нардеп.

Цей закон вступить у силу з липня 2027-го року. До 2028 року буде діяти пільгова ставка 5%+5% від всього обсягу. Далі 18%+5%.