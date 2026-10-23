Сергей Корецкий, фото: t.me/Koretskyi_official

https://racurs.ua/n217008-maksimalnyy-uroven-bronirovaniya-bolshe-ne-sostavit-100-koreckiy.html

Ракурс

Уряд фіналізував зміни до системи бронювання працівників від мобілізації. Згідно з ними, критичність підприємств відокремлять від економічних показників, а для компаній, яким необхідно повністю бронювати працівників, підготовлять окремий механізм.

Про це сьогодні, 23 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч. А люди, які захищають країну п’ятий рік, повинні мати можливість повертатися зі служби додому. Тому ухвалюємо складні, але необхідні рішення, — наголосив Корецький.

Згідно зі змінами:

критичність підприємства буде відокремлена від його економічних показників. Критичними мають бути сфери, які реально працюють на оборону та економіку — ОПК, енергетика, зв’язок, логістика, ЖКП та інші. За словами Корецького, для цих підприємств них нічого не зміниться. Водночас галузеві та регіональні критерії критичності буде оновлено й перевірятимуть на зловживання;

максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%. Прем'єр зазначив, що безумовне повне бронювання відкриває простір для зловживань — були компанії, створені спеціально під бронювання, і це стало бізнесом;

Міністерство оборони посилює відповідальність за ухилення від служби;

готується механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов’язання. Підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби.

Водночас роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, ми не послабимо. Якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру, — наголосив прем'єр.

За його словами, ці умови пропрацюють Міноборони та Мінекономіки разом із бізнесом.

Мета уряду — затвердити прозорий і дієвий механізм до 1 грудня, — зазначив Корецький.

Він запевнив, що ці рішення не означають негайного посилення мобілізації: