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Последствия российских обстрелов Запорожья, фото: Запорожская ОВА

Россияне утром ударили по торговому центру в Запорожье — ОВА (ФОТО)

26 окт 2026, 12:00
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Російські загарбники сьогодні, 26 жовтня, зранку атакували Запоріжжя.

Удар прийшовся по будівлі торговельного центру, який уже не працював. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Після влучання виникла пожежа. Попередньо, обійшлось без поранених, - зазначив він.

Наслідки російських обстрілів Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, у ДСНС повідомляють, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя було травмовано чотирьох людей — жінок віком 22 та 30 років і чоловіків віком 40 та 61 рік.

Источник: Ракурс


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