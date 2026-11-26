КНДР тимчасово призупинила постачання балістичних ракет до Росії, заявили в ГУР. Фото:

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Північна Корея тимчасово призупинила постачання військової допомоги Україні.

Наразі відомо, що КНДР заборонила російським військово-транспортним літакам використовувати північно-корейський повітряний простір. Також ухвалено рішення про призупинення постачання балістичних ракет KN-23 та передачу чергової партії артилерійських боєприпасів. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Крім того, диктатура Північної Кореї наразі гальмує реалізацію запиту РФ щодо збільшення чисельності військового контингенту КНДР на російській території із 8,5 до 50 тис. військовослужбовців.

Зазначається, що причиною такого рішення є останні заяви Москви. У жовтні цього року заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про те, що у майбутньому Кремль сприятиме деескалації відносин між Пхеньяном та Сеулом.

Цієї заявою обурилися в КНДР. Глава північнокорейського МЗС Чхве Сон Хі заявила, що такі висловлювання не відповідають характеру союзницьких домовленостей між двома державами. Там чекають роз’яснень з Кремля.

На тлі дипломатичних розбіжностей Пхеньян оголосив про тимчасове призупинення військової підтримки Росії. За інформацією ГУР, відповідне рішення особисто ухвалив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, — наголосили у воєнній розвідці України.

Нагадаємо, у серпні Головне управління розвідки Міноборони України інформувало, що Росія просила у КНДР нові балістичні ракети KN-30. Ця балістика нова і втричі потужніша за північнокорейські ракети KN-23/24, якими росіяни вже б’ють по Україні.