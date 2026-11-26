США погодили продаж Україні обладнання для F-16 на понад 600 млн доларів. Фото:

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Сполучені Штати Америки схвалили продаж Україні обладнання для винищувачів F-16.

Американський Державний департамент вже погодив можливий продаж Україні обладнання та техніки для технічного обслуговування літаків F-16 орієнтовною вартістю 621,9 млн дол. Закупляти обладнання за кошти Бельгії, Данії, Нідерландів та Норвегії в межах спільної програми підтримки України. Гроші американських платників податків не залучатимуть. Про це повідомило Бюро військово-політичних справ Держдепу США.

Пропонований продаж підвищить спроможність України протидіяти нинішнім і майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для місій із самооборони та регіональної безпеки з потужнішою протиповітряною обороною, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна подавала запит на закупівлю піропатронів і піротехнічних пристроїв, лабораторного обладнання та транспортного забезпечення для літаків.

У Держдепі вважають, що продаж цих комплектуючих не позначиться негативно на оборонній готовності Сполучених Штатів. Для його реалізації не доведеться направляти в Україну додаткових представників американського уряду чи підрядників.

Нагадаємо, міністр оборони Євгеній Хмара під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО заявив, що Збройним силам України необхідні ще 40 винищувачів та додаткового обладнання для протидії повітряним загрозам. Потрібні не лише літаки, а й забезпечення всіх складових, необхідних для їхнього повноцінного використання.