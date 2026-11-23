ЗСУ потребують ще 40 винищувачів та ракет до них, заявив Євгеній Хмара. Фото:

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Україна потребує додаткових бойових літаків та боєприпасів до них.

Збройним силам України необхідні ще 40 винищувачів та додаткового обладнання для протидії повітряним загрозам. Потрібні не лише літаки, а й забезпечення всіх складових, необхідних для їхнього повноцінного використання. Про це 23 листопада заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО, трансляція велася на YouTube-каналі NATOParliamentaryAssembly.

Посилення авіаційних спроможностей. Йдеться про додаткові 40 винищувачів. Окрім них, нам потрібна повна авіаційна екосистема: пілоти, озброєння та обслуговування, — зазначив очільник МОУ.

За словами посадовця, українська бойова авіація відіграє велику роль у війні з Росією, бо саме винищувачі ефективно перехоплюють не лише повітряні цілі, а й крилаті ракети РФ.

Міністр додав, що Україна робить ставку на дешевші рішення, які можна швидко масштабувати. Цезенітно-артилерійські модулі, дрони-перехоплювачі й засоби РЕБ.

Крім того, Хмара поінформував, що за останні декілька місяців Сили оборони уразили 16 російських «Іскандерів» та С-400.

Нагадаємо, 18 листопада після засідання групи «Рамштайн» у Брюсселі 15 країн оголосили про нові пакети військової допомоги Україні. Зокрема, Данія та Німеччина пообіцяли боєприпаси для F-16, а Бельгія зобов’язалася передати 10 винищувачів F-16 для України до кінця 2026 року.