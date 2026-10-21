Марко Рубіо заявив, що України б не існувало, якби не допомога США. Фото:

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Україна не змогла б зберегти своє існування без підтримки США.

Жодна інша держава не допомагала Україні так, як це робили Сполучені Штати. Вашингтон надав Києву допомогу на мільярди доларів — починаючи ще з адміністрації Джона Байдена та продовжуючи при Дональду Трампу. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Індії, передає Bloomberg.

Якби не допомога Сполучених Штатів, зокрема за адміністрації Трампа, зараз України не було б. України як суверенної держави не існувало б, — зазначив він.

Рубіо наголосив, що США «більше не збираються займати оборонну позицію щодо цього питання» і додав, що «українські військові дуже хоробро протистояли Росії».

Також держсек відреагував на інформацію в ЗМІ про те, що гендиректор SpaceX Ілон Маск начебто особисто наказав обмежити роботу Starlink для України, і можливо навіть обговорював це з Трампом. Рубіо заявив, що влада США не може контролювати роботу приватної компанії.

Нагадаємо, 20 жовтня держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо визнав, що напередодні російського балістичного удару по Києву виникла проблема з програмним забезпеченням системи раннього попередження.

Джерело: Bloomberg