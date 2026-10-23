В Украине не подтвердили восстановление скорости для Starlink. Фото:

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Зняття обмежень швидкості супутникового зв’язку Starlink не підтвердили в Україні.

Станом на ранок п’ятниці, 23 жовтня, фіксуються випадки втрати зв’язку Starlink на швидкості 161 км/год. Підрозділи Сил оборони та фахівці Міноборони постійно проводять моніторинг роботи ліній Starlink/Starshield та фіксують результати. Про це пише «Громадське» з посиланням на джерела у Міністерстві оборони.

Підтверджень, що обмеження зняті, наразі немає, — зазначили в оборонному відомстві.

Радник президента України Дмитрл Литвин у соціальній мережі X теж написав, що Україні досі діють ліміти на роботу військового Starlink.

Ми бачимо ті самі ліміти, тому наразі нічого не змінилося, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів журналістам, що власник компанії SpaceX Ілон Маск відновив швидкість роботи військової версії супутникової системи Starlink в Україні. Американський лідер не зізнався, чи особисто телефонував мільярдеру із прохання відновити роботу системи.

Джерело: «Громадське»