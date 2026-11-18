Новые пакеты военной помощи Украине объявили 15 стран после «Рамштайна». Фото:

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Ракурс

Після засідання групи «Рамштайн» у Брюсселі 15 країн оголосили про нові пакети військової допомоги Україні.

Головним пріоритетом залишається захист українського неба.

Партнери виділять гроші на системи ППО, ракети, радари та дрони-перехоплювачі. Також домовлено постачання винищувачів і боєприпасів, закупівля українських ударних БпЛА, спільне оборонне виробництво та нові внески в ініціативу PURL. Про це 18 листопада Міністерство оборони України повідомило у Telegram.

Цієї зими наш найбільший пріоритет — це захист неба. Росія продовжує свій повітряний терор, і тому для нас важливо, що в рамках пакетів підтримки були оголошені внески для посилення ППО, — наголосив міністр оборони Євгеній Хмара.

МОУ також оприлюднило перелік оборонних пакетів, які анонсували за підсумками 37-го засідання у форматі «Рамштайн»:

Данія — підтвердила виділення пакета допомоги, до якого увійшли 200 млн єврона критично важливі засоби протиповітряної оборони. Також виділила новий оборонний пакет для України вартістю 645 млн євро на закупівлю ударних БпЛА, боєприпасів для F-16, а також дронів-перехоплювачів і реалізацію ініціативи PURL.

Велика Британія — 240 млн фунтів стерлінгів на ППО: зокрема перехоплювачі, ракети LMM, а також радари.

Нідерланди — зимовий пакет на 500 млн євро. Новий внесок у PURL в 2026 році, а також внесок у ініціативу «Лінія дронів».

Німеччина — раніше оголошений пакет допомоги у розмірі 1 млрд євро з фокусом на протиповітряну оборону: системи IRIS-T, радари, дрони-перехоплювачі, інтеграції ракет IRIS-T в системи NASAMS, 20-мм боєприпаси для F-16. Оголошений новий внесок у PURL у розмірі 300 млн дол. Поставки далекобійних снарядів, засобів РЕБ, морських дронів, ракет калібру 70 мм. Також будуть закуплені БпЛА middle-strike та deep-strike спільного виробництва.

Норвегія — загальний пакет підтримки на близько$800 млн дол. З цієї суми 150 млн дол. підуть на посилення на ППО, у тому числі ПЗРК. Ще 300 млн дол. виділено на PURL, 300 млн дол. — на закупівлю українських дронів. Також передбачено до 11 млн євро на засоби протидії реактивним «шахедам».

Канада — до 45 млн дол. на закупівлю ракет через чеську ініціативу: AIM-7, Р-73 та Р-27 (додатково до раніше оголошеного внеску у розмірі 75 млн дол. на артилерійські боєприпаси збільшеної дальності). Загальний внесок Канади у Чеську ініціативу у 2026 році становить 120 млн канадських дол. Додатково будуть передані оптичні системи канадського виробництва в рамках програми FrankenSAM. Також Канада поставить 20-мм авіаційні боєприпаси. Окрім того, надасть зимове спорядження та продукти харчування для українських воїнів.

Бельгія — 10 винищувачів F-16 для України до кінця 2026 року. Загальна підтримка у розмірі 1,1 млрд євро у цьому році, включно з 100 млн євро на PURL. У 2027 році бельгійці прямують спрямувати 1 млрд євро на військові потреби України. Також запланована передача ракет ППО, 70-мм боєприпасів, 20-мм боєприпасів для F-16.

Литва — 250 млн євро військової допомоги на 2027 рік, що складає понад 0,25% від її ВВП. Також заплановані внески у проекти української «оборонки».

Естонія — зобов’язання на 2027 рік: не менше 0,25% ВВП на підтримку України. Також готується спрямувати 15 млн євро на спільні промислові проекти.

Люксембург — буде спрямовано 25 млн євро на PURL до кінця цього року.

Нагадаємо, у вересні Європейський Союз схвалив 6,1 млрд євро на військову допомогу Україні. Гроші будуть призначені для посилення протиповітряної оборони, закупівлі дронів та ракет. Це рішення також дозволяє Україні купувати американські ракети PAC-3 для систем Patriot.