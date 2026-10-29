Польша передаст Украине два истребителя МиГ-29. Фото:

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Польща передасть Україні бойові літаки у рамках військової допомоги.

Найближчим часом польський уряд відправить до України два винищувачі МіГ-29. Це стане частиною чергової допомоги, вартість якої становить приблизно 50 млн євро. Про це заявив представник Міністерства оборони Польщі Даріуш Луковський, передає Rzeczpospolita.

У найближчому майбутньому. Рішення ухвалено, і ці два МіГ-29 будуть передані, — зазначив посадовець.

Видання пише, що один із літаків уже досяг кінця терміну експлуатації, але другий ще придатний до польотів.

Крім того, до пакету військової допомоги увійдуть артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 152-мм, а також 20 боєприпасів калібру 102-мм для шестиствольних гармат на винищувачах F-16. Також будуть передані ракети для переносних зенітно-ракетних комплексів «Перун».

Нагадаємо, влітку в польському Міноборони заявили, що Польща поступово виведе з експлуатації винищувачі МіГ-29, які перебувають на озброєнні з 1989 року. Тому їх поступово списуватимуть.

Однак одна з країн НАТО звернулася до Польщі щодо винищувачів МіГ-29, які раніше планували передати Україні.

Джерело: Rzeczpospolita