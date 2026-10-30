Украина инициировала заседание Совбеза ООН после новой волны российских ударов. Фото:

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Скликання термінового засідання Радбезу ООН ініціювала Україна після російських атак на Дніпро, Кременчук та Чернігів.

Постійний представник України в ООН Андрій Мельник підписав лист на голову Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй про скликання надзвичайного засідання Радбезу щодо «нової хвилі варварських атак» РФ проти мирних мешканців України. Про це Мельник повідомив у соціальних мережах.

У світлі останніх варварських звірств Росії проти українських цивільних у Дніпрі, Чернігові та Кременчуці, де російські ракети навмисно винищили 20 українців та поранили десятки інших, ми скликаємо термінове засідання Ради Безпеки ООН. Виженіть Росію, — йдеться у повідомленні.

Посадовець не назвав дату проведення засідання.

Нагадаємо, протягом 29 жовтня Російська Федерація била по цивільних цілях в Україні. У Дніпрі окупанти поцілили по електропотягу — там загинули 15 людей, ще понад 10 зазнали поранень. У Чернігові внаслідок російського удару загинули двоє 15-річних дівчаток, а ще 35 людей постраждали. Війсьмох з них довелося госпіталізувати.

А в Кременчуку на Полтавщині внаслідок обстрілу загинули троє осіб. Ще 32 людей зазнали поранень, дев’ятьох з них госпіталізували.