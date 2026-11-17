Украина предложила еще 10 населенных пунктов для проведения гуманитарных миссий по примеру Олешек. Фото:

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Україна запропонувала провести гуманітарну операцію в ще 10 окупованих населених пунктах.

Президент Володимир Зеленський отримав доповідь щодо гуманітарної операції в Олешках на Херсонщині й надання допомоги українцям, які були евакуйовані на підконтрольну Україні територію. Київ вже запропонував 10 населених пунктів, що на окупованих Запоріжжі та Херсонщині, для проведення гуманітарної операції за прикладом Олешок. Про це глава держави 17 листопада повідомив у Telegram.

Україна запропонувала ще 10 пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, які потребують аналогічної гуманітарної операції, — йдеться у повідомленні.

За словами президента, українська сторона буде обговорювати це питання з американськими перемовниками.

Крім того Зеленський додав, що Україна передасть американській команді пропозиції щодо майбутнього обміну полоненими.

Нагадаємо, 12 листопада глава РФ Володимир Путін заявив, що у Костянтинівці на Донеччині можна організувати гуманітарну місію за зразком тієї, яка відбулася в Олешках на Херсонщині. В Офісі президента України відповіли, що потрібно з’ясувати всі деталі.