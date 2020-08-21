Полсемьи Зеленских переболело коронавирусом, фото — Страна

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Владимир Зеленский, президент Украины, рассказал, что коронавирусом переболел его 7-летний сын Кирилл.

Президент сообщил, что «дети действительно легче переносят эту болезнь, чем взрослые». Владимир Зеленский заявил об этом на брифинге в Николаевской области.

Ранее заразилась COVID-19 и жена Зеленского Елена.

COVID-19 — это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена. И сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице, — рассказал президент.

Зеленский также рассказал о том, что Украина не могла разрабатывать вакцину от коронавируса, но сейчас несколько предприятий готовы ее производить, как только мир получит действенную и эффективную разработку.

Поверьте нашей семье — это тяжело. Три недели очень тяжело болеть. Особенно в начале второй недели… Трудно психологически. Хочу, чтобы люди очень осторожно относились к коронавирусу. Мы уже на волне двух тысяч заражений каждый день, — рассказал Зеленский на брифинге.



Напомним, что в июне Елена Зеленская попала в больницу с COVID-19. Ей диагностировали двустороннюю пневмонию средней степени тяжести. В начале июля Зеленская выздоровела.

Зеленские воспитывают 7-летнего сына Кирилла и 15-летнюю дочь Александру.