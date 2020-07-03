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Ракурс
Елена Зеленская, фото: «Корупція.Інфо»

Жена Зеленского вылечилась от коронавируса

3 июл 2020, 18:27
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Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, вылечилась от коронавирусной болезни COVID-19.

Зеленскую сегодня выписали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что супруга президента чувствует себя хорошо, однако после выздоровления от COVID-19 требует продолжения лечения, которое будет проходить дома, — у нее коронавирус привел к развитию двусторонней пневмонии.

О том, что Зеленская заразилась COVID-19, стало известно 12 июня. Сначала жена президента находилась на амбулаторном лечении, позже ее госпитализировали — в связи с выявлением у нее позагоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонии.


Из-за инфицирования жены, президент в середине июня перешел на особый режим работы.

Напомним, за сутки в Украине коронавирус одолели 505 больных. Всего от этой болезни за время эпидемии вылечились уже 20,5 тыс. человек.

Источник: Ракурс


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