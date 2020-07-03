Жена Зеленского вылечилась от коронавирусаhttps://racurs.ua/n140637-jena-zelenskogo-vylechilas-ot-koronavirusa.htmlРакурс
Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, вылечилась от коронавирусной болезни COVID-19.
Зеленскую сегодня выписали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что супруга президента чувствует себя хорошо, однако после выздоровления от COVID-19 требует продолжения лечения, которое будет проходить дома, — у нее коронавирус привел к развитию двусторонней пневмонии.
О том, что Зеленская заразилась COVID-19, стало известно 12 июня. Сначала жена президента находилась на амбулаторном лечении, позже ее госпитализировали — в связи с выявлением у нее позагоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонии.
Из-за инфицирования жены, президент в середине июня перешел на особый режим работы.
Напомним, за сутки в Украине коронавирус одолели 505 больных. Всего от этой болезни за время эпидемии вылечились уже 20,5 тыс. человек.