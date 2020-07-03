Олена Зеленська, фото: «Корупція.Інфо»

https://racurs.ua/ua/n140637-drujyna-zelenskogo-vylikuvalasya-vid-koronavirusu.html

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Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, вилікувалася від коронавірусної хвороби COVID-19.

Зеленську сьогодні виписали з лікарні. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що дружина президента почувається добре, проте після одужання від COVID-19 потребує продовження лікування, яке проходитиме вдома, — у неї коронавірус призвів до розвитку двобічної пневмонії.

Про те, що Зеленська інфікувалася COVID-19, стало відомо 12 червня. Спочатку дружина президента перебувала на амбулаторному лікуванні, згодом її госпіталізували — у зв’язку з виявленням у неї позагоспітальної двобічної полісегментарної пневмонії.

Через інфікування дружини, президент у середині червня перейшов на особливий режим роботи.

Нагадаємо, за добу в Україні коронавірус здолали 505 хворих. Всього від цієї хвороби за час епідемії вилікувалися вже 20,5 тис. осіб.