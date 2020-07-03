Посаду міністра шахрай оцінив у 200 тис. дол. США, фото: gudvil.com.ua

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«Продажем» посад у Кабінеті міністрів промишляв затриманий сьогодні у Волинській області шахрай.

Сприяння у призначенні на посаду міністра Кабінету міністрів зловмисник оцінив у 200 тис. дол. США. Під час отримання цієї суми його затримали, повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

За інформацією слідства, всього він у такий спосіб планував сформувати групу з десяти «майбутніх урядовців». Так, слідчі вважають, що він міг встигнути «продати» ще одну посаду в Кабміні — за 150 тис. дол. США.

Своїм жертвам він заявляв про нібито наявність необхідних знайомств серед політичної еліти та бізнесу.

Шахрай очолював місцевий осередок однієї з партій. Він стверджував, що пов’язаний з британською організацією «Група Ротшильда» і входив у довіру до жертв, застосовуючи психологічні маніпуляції, повідомляє прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Зазначається, що у затриманого шахрая, зокрема, вилучили заяву потерпілого про вступ до закритої «групи Масонів» та перстень «печатка Масонів».

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство).

Посади урядовців «продавав» лідер Демократичної партії у Луцьку Іван Братченя, повідомляє видання «Район.Луцьк» з посиланням на інформовані джерела.

Нагадаємо, наприкінці червня у Києві затримали шахрая, який продавав посаду у Нацбанку.