25 тис. дол. за посаду в НБУ — на хабарі затримали топ-шахрая, фото — Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n140451-25-tys-dol-za-posadu-v-nbu-na-habari-zlovyly-top-shahraya-foto.html

Ракурс

Хабар у 25 тис. дол. вимагав у менеджера Національного банку України шахрай, обіцяючи просування кар'єрними сходами.

Правоохоронці в одному з паркінгів Києва затримали громадянина, який обіцяв начальнику одного з управлінь Нацбанку посприяти у призначенні на керівну посаду в НБУ.

Хабарника-шахрая затримали під час передачі першого траншу раніше обумовленої суми — 15 тис. дол. Слідство повідомляє, що громадянин всього мав отримати 25 тис. дол.

Зловмисник заявляв, що діє в інтересах керівництва регулятора, а саме — від імені одного із заступників голови НБУ. Менеджер банку був одним з кандидатів на посаду і мав заплатити вказану суму за те, щоб перемогти у конкурсі. Частину суми шахрай «планував» передати учасникам конкурсної комісії.

Зловмиснику повідомили про підозру за фактом ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 369 (шахрайство, неправомірна вигода службовій особі) КК України.

Минулого тижня голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня НАБУ затримало за вимагання хабара на суму 1,8 млн грн. Згодом його звільнив з посади президент.