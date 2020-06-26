Андрій Балонь (праворуч) під час представлення на посаду голови ОДА, фото — ОП

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Ракурс

Голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня звільнив президент України.

Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Балоня 26 червня. Про це повідомляє прес-служба глави держави, хоча указу про відставку поки немає на його сайті.

Президент перебуває у робочій поїздці на Херсонщині і саме там оголосив ЗМІ про рішення звільнити Балоня.

Отримав декілька днів тому від Служби безпеки України інформацію щодо того, що в оточенні голови обласної державної адміністрації відбуваються, м’яко кажучи, неправильні речі, пов’язані з порушенням закону України. Одразу сказав, що звільню голову облдержадміністрації. А правоохоронні органи мають займатися всім іншим. Немає «наші — не наші». Вкрав — сідай, — повідомив Зеленський.

Голову Кіровоградської ОДА Балоня Національне антикорупційне бюро України затримало 25 червня за вимагання хабара на суму 1,8 млн грн.

Також затримано одного з посадовців цієї ОДА. Чиновники ОДА запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів держвлади в області дати хабар на суму 1,8 млн грн в обмін на не перешкоджання у його діяльності. Відповідна сума мала передаватися траншами.

Хабар на суму 1,8 млн грн вимагався від начальника Держспоживслужби за збереження його на посаді.

Чиновник Держспоживслужби повідомив про вимагання хабара правоохоронцям. В помешканні у Балоня відбулися обшуки, правоохоронці знайшли великі суми грошей, зокрема, гроші, які співробітники НАБУ позначили як хабар.

Кіровоградську ОДА Балонь очолив у листопаді 2019 року. Під час свого засідання 25 червня Кабмін погодив відставку Балоня з посади голови ОДА. Про причини ухвалення такого рішення тоді не повідомлялося.