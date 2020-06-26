Андрій Балонь, фото: Кіровоградська ОДА

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Голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) затримало 25 червня за вимагання хабара на суму 1,8 млн грн.

Також затримано одного з посадовців цієї ОДА. Про це екс-нардеп, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко повідомив у своєму Telegram-каналі.

За інформацією слідства, чиновники ОДА запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів держвлади в області дати хабар на суму 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності, повідомляє прес-служба НАБУ.

Відповідна сума мала передаватися траншами.

Перший транш — на суму 100 тис. грн — чиновники отримали в червні. Під час отримання другого, на суму 250 тис. грн, їх затримали.

Тривають слідчі дії.

Хабар на суму 1,8 млн грн вимагався від начальника Держспоживслужби за збереження його на посаді. Про це у своєму Фейсбуці повідомив журналіст Юрій Бутусов з посиланням на інформовані джерела.

За його словами, чиновник Держспоживслужби повідомив про вимагання хабара правоохоронцям. В помешканні у Балоня відбулися обшуки, правоохоронці знайшли великі суми грошей, зокрема, гроші, які співробітники НАБУ позначили як хабар.

Кіровоградську ОДА Балонь очолив у листопаді 2019 року. Під час свого засідання 25 червня Кабмін погодив відставку Балоня з посади голови ОДА. Про причини ухвалення такого рішення тоді не повідомлялося.

Нагадаємо, на початку червня в Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, які, прикриваючись нібито зв’язками у Верховній Раді та Кабміні, «продавали» посаду голови Харківської ОДА.