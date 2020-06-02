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Затримання в Харкові. Фото: Pexels

Продаж крісла губернатора Харківщини: шахраї прикривалися зв’язками в Раді та Кабміні (ФОТО, ВІДЕО)

2 чер 2020, 16:58
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У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, які продавали посаду голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА). Нелегальний бізнес організували киянин і одесит.

Своїм клієнтам шахраї обіцяли посади в державних структурах, прикриваючись зв’язками у Верховній Раді і Кабінеті міністрів. Вони також розповідали, що самі є чиновниками. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України (СБУ).

Зокрема, за крісло губернатора Харківської області чоловіки просили 1 млн дол. Посаду начальника головного управління Державної податкової служби Харківщини вони продавали за 100 тис. дол.

Затримання в Харкові. Фото: СБУ

Затримання в Харкові. Фото: СБУ

Затримання в Харкові. Фото: СБУ

Їх підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах). Зараз вирішується питання про затримання чоловіків та обрання їм запобіжного заходу. Шахраям загрожує до восьми років в’язниці.



Як повідомлялося, чоловіків затримали в ресторані «Ла Страда» у Харкові. Їх схопили після того, як вони отримали перший транш в сумі 150 тис. дол.


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