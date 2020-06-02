У Харкові чоловіки з Києва продавали посаду голови ОДА. Фото: vesti.ua

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У Харкові затримали двох чоловіків, які продавали посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.

Затримання відбулося в ресторані «Ла Страда». Двох киян схопили після того, як вони отримали перший транш у сумі 150 тис. дол. Ділки продавали не лише крісло голови ОДА, але й посаду головного податківця області. Про це 2 червня повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер у Telegram.

Загальна вартість посади голови Харківської ОДА була оцінена в 1 млн дол.

За інформацією керівника області, наразі тривають обшуки в Харківській, Київській та Одеській областях за адресами проживання, місць роботи та орендованих приміщень фігурантів справи.

Нагадаємо, 14 квітня Служба безпеки України провела спецоперацію в центрі Києва. Оперативники затримали людину, яка нібито торгувала посадами в державних структурах.