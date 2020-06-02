Мільйон доларів за крісло губернатора: у Харкові двоє киян продавали посаду голови ОДАhttps://racurs.ua/ua/n139136-milyon-dolariv-za-krislo-gubernatora-u-harkovi-dvoie-kyyan-prodavaly-posadu-golovy-oda.htmlРакурс
У Харкові затримали двох чоловіків, які продавали посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.
Затримання відбулося в ресторані «Ла Страда». Двох киян схопили після того, як вони отримали перший транш у сумі 150 тис. дол. Ділки продавали не лише крісло голови ОДА, але й посаду головного податківця області. Про це 2 червня повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер у Telegram.
Загальна вартість посади голови Харківської ОДА була оцінена в 1 млн дол.
За інформацією керівника області, наразі тривають обшуки в Харківській, Київській та Одеській областях за адресами проживання, місць роботи та орендованих приміщень фігурантів справи.
Нагадаємо, 14 квітня Служба безпеки України провела спецоперацію в центрі Києва. Оперативники затримали людину, яка нібито торгувала посадами в державних структурах.