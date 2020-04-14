СБУ провела спецоперацію в Києві. Фото: Нацполіція

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Служба безпеки України (СБУ) 14 квітня провела спецоперацію в центрі Києва. На вулиці Інститутській співробітники СБУ затримали людину, яка нібито торгувала посадами в держструктурах.

За даними правоохоронців, затриманий представлявся «співробітником Кабінету міністрів» і пропонував купити посаду у вищих державних органах за 10−30 тис. дол. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що за фінансову винагороду він пропонував посприяти у працевлаштуванні кандидатам з Полтавської і Харківської областей. Залежно від посади він вимагав різну суму винагороди.

Зокрема, за призначення на посаду заступника голови Аграрного фонду України він хотів 25 тис. дол. Саме після отримання цього хабара відбулося затримання підозрюваного. Йому передали всю суму. За даними Нацполіції, побачивши співробітників правоохоронних органів, чоловік спробував втекти. Внаслідок погоні він врізався у стовп.

Зараз правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання затриманого, а також у його автомобілі. Триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Також повідомляється, що затримання відбулося близько 11.00. За словами очевидців, затриманий — «чоловік років 45 у костюмі».

Нагадаємо, раніше був опублікований новий епізод «плівок Єрмака». На відеозаписі команда брата глави Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, який підозрюється у торгівлі посадами, хвалилася успіхами глави ОПУ Єрмака в «реформуванні» апарату Верховної Ради.