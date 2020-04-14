Плівки Єрмака: фігуранти нового відео хизувалися впливом глави офісу Зеленського на апарат Ради

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«Плівки Єрмака» поповнилися новим скандальним епізодом, який 14 квітня оприлюднили у Телеграм-каналі «д'Ермак». На відеозаписі команда брата глави Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, хизується успіхами глави ОПУ Єрмака в «реформуванні» апарату Верховної Ради. Перестановки в апараті парламенту нібито відбулися одразу після призначення Єрмака на посаду.

Як тільки Андрій Єрмак став помічником президента, він одразу «зніс» п’ять чи то кабінетів чи то управлінь у Верховній Раді, — зазначається у підписі до відео.

Разом з тим, автори «плівок Єрмака» додали, помічник президента немає повноважень втручатися у роботу апарату Верховної Ради.

Нагадаємо, нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос 29 березня опублікував у Фейсбук відеокадри, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов. Лерос звинуватив Єрмака у продажі державних посад через свого брата.

Після цього Андрій Єрмак звернувся до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань із закликом «провести всебічне розслідування обставин здійснення цих записів». Водночас брат глави ОПУ Денис Єрмак заявив, що є «вільним громадянином, який має право зустрічатися з ким завгодно». Ймовірним автором записів є 39-річний уродженець Харкова Дмитро Штанько.