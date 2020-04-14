Пленки Ермака: фигуранты нового видео хвастались влиянием главы офиса Зеленского на аппарат Рады

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«Пленки Ермака» пополнились новым скандальным эпизодом, который 14 апреля обнародовали в Телеграмм-канале «д'Ермак». На видеозаписи команда брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, хвасталась успехами главы ОПУ Ермака в «реформировании» аппарата Верховной Рады. Перестановки в аппарате парламента якобы произошли сразу после назначения Ермака на должность.

Как только Андрей Ермак стал помощником президента, он сразу «снес» пять то ли кабинетов, то ли управлений в Верховной Раде, — говорится в подписи к видео.

Вместе с тем, авторы «пленок Ермака» отметили, что у помощника президента нету полномочий вмешиваться в работу аппарата Верховной Рады.

Напомним, нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос 29 марта опубликовал в Фейсбуке видеокадры, на которых брат главы Офиса президента Владимира Зеленского проводит несколько разговоров. Лерос обвинил Ермака в продаже государственных должностей при посредничестве своего брата. После этого Андрей Ермак обратился в Службу безопасности и Госбюро расследований с призывом «провести всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей». В то же время брат главы ОПУ Денис Ермак заявил, что является «свободным гражданином, имеющим право встречаться с кем угодно». Вероятным автором записей является 39-летний Дмитрий Штанько.