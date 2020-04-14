Пожар в Чернобыле. Фото: МК

https://racurs.ua/n136700-kak-otrazilsya-pojar-v-chernobyle-na-radiacionnoy-situacii-i-sostoyanii-pojarnyh.html

Ракурс

Пожар в Чернобыле стал причиной для беспокойства жителей Киева. Существовали серьезные опасения из-за возможности повышения радиационного фона в связи с пожарами. Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности заявляет, что повода для беспокойства нет.

За время пожара в Киеве зафиксированы лишь несколько возможных кратковременных повышений концентрации цезия-137. Концентрация цезия-137 в столице не превышала 10 +(-3) Бк/м3, что не превышает допустимых показателей, сообщает ГТЦ ЯРБ в Facebook.

По данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, уровень радиации в настоящее время находится под контролем. У 186 пожарных, которые принимали участие в тушении пожара в Чернобыле, превышение цезия-137 не обнаружено. Не зафиксировано превышений радиационного фона и в зоне влияния пожара.

Лишь на 11 день пожара в Чернобыле украинская власть отреагировала на проблему и выделила отдельный бюджет на его ликвидацию, заявил член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в Facebook. Кроме того, Емельяненко отметил, что в зоне пожара пошел дождь, который помог погасить очаги возгорания.

Емельяненко выразил надежду, что сегодня пожарным удастся полностью ликвидировать пожар в Чернобыле.

Пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан заявила, что большинство очагов возгорания, которые были обнаружены вчера возле городов Припять и Чернобыль, были ликвидированы. Кроме того, распространению огня мешает дождь, пишет ТСН.

Также Рубан сообщила, что один из пожарных получил травму во время тушения пожара. В настоящее время он находится в больнице с переломом ноги.

Как ранее писал «Ракурс», ГТЦ ЯРБ представил прогноз возможного перемещения потенциально загрязненных воздушных масс в результате пожаров на 13−14 апреля.