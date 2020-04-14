Пожар в Чернобыле. Фото: Объектив

https://racurs.ua/n136690-vnimatelno-sleju-zelenskiy-na-10-y-den-pojarov-v-chernobyle-otreagiroval-na-situaciu-video.html

Ракурс

Пожары в Чернобыле продолжают гореть уже 11-й день. И только поздно вечером 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эту ситуацию.

По его словам, он «внимательно следит» за происходящим в Чернобыльской зоне и знает, что спасатели делают все возможное. Об этом сообщается на странице президента в Facebook.

По его словам, сегодня он заслушает информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по пожарам. Президент пообещал, что «выводы не заставят себя ждать», и отметил, что «общество должно знать правду и быть в безопасности».

По состоянию на вечер 13 апреля в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что возгорание травяного настила и лесной подстилки наблюдается на территории Корогодского, Денисовецкого, Дитятского и Парышевского лесничеств. К тушению пожаров привлечены 415 человек.

Как сообщалось, ранее в ГСЧС заверили, что пожар не несет угрозу расположенным в городе Припяти, куда накануне добралось пламя, атомной электростанции и хранилищам ядерного топлива. Радиационный фон в Киевской области сохраняется в пределах нормы.