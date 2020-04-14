Пожежа в Чорнобилі. Фото: Об'єктив

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Пожежа в Чорнобилі продовжується вже 11-й день. І тільки пізно ввечері 13 квітня президент України Володимир Зеленський відреагував на цю ситуацію.

За його словами, він «уважно стежить» за тим, що відбувається в Чорнобильській зоні і знає, що рятувальники роблять усе можливе. Про це повідомляється на сторінці президента в Facebook.

За його словами, сьогодні він заслухає інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж. Президент пообіцяв, що «висновки не змусять на себе чекати», і зазначив, що «суспільство повинно знати правду і бути в безпеці».

Станом на вечір 13 квітня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що спалах трав’яного настилу та лісової підстилки спостерігається на території Корогодського, Денісовецького, Дитятського і Паришевського лісництв. До гасіння пожеж залучено 415 вогнеборців.

Як повідомлялося, раніше в ДСНС запевнили, що пожежа не несе загрози розташованим у місті Прип’яті, куди напередодні дісталося полум’я, атомній електростанції і сховищам ядерного палива. Радіаційний фон у Київській області зберігається в межах норми.