У Чорнобильській зоні триває масштабна пожежа, фото: CHERNOBYL TOUR

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У Зоні відчуження триває масштабна пожежа.

Втім, у ДСНС запевняють, що немає загрози розташованим у місті Прип’яті, куди сьогодні дісталося полум’я, атомній електростанції та сховищам ядерного палива. Радіаційний фон у Київській області зберігається у межах норми. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що до боротьби з вогнем задіяні близько 60 одиниць техніки, серед яких три літаки та три вертольоти, котрі скинули вже 460 тонн води.

За інформацією Державного агентства України з управління Зоною відчуження, у Чорнобильській зоні спостерігаються верхові пожежі, тобто вогонь передається кронами дерев. Так, такі пожежі спостерігаються та в районі села Крива гора, що на лівому березі річки Прип’ять, а також у селі Розсоха, куди вогонь прийшов із села Старі Соколи.

Водночас у відомстві стверджують, що вдалося погасити пожежу між ставом-охолоджувачем та річкою Прип’ять, а також погасити вогонь, який дійшов до відкритого розподільчого пристрою.

Крім того, правоохоронці затримали чоловіка, який може мати відношення до підпалу у районі села Старі Соколи.

Сьогодні в інтернеті з’явилося відео, яке показує, як дим від наближення пожежі оповив територію ЧАЕС.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Фейсбуці запевняє, що загрози сховищам ядерного палива в Чорнобильській зоні немає. Зокрема, за його словами, Сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу (СВЯП-2), роботи зі спорудження кого були завершені на початку цього року, ще не заповнене ядерним паливом.

Це величезна залізобетонна конструкція, обнесена парканом. Усередині ємності з монолітного залізобетону, в яких на сотні років будуть сховані радіоактивні відходи, — наголошує заступник міністра.

Щодо СВЯП-1, то, зазначає Геращенко, воно розташоване на території ЧАЕС.

Там зараз повністю безпечно. Будь-які загоряння виключені, — запевнив заступник міністра.

Також, за його словами, немає загрози для сховища ядерних відходів «Підлісне», яке також являє собою вогнетривкі залізобетонні конструкції.

Геращенко запевнив, що вогонь, який загрожував цьому сховищу, погасили ще сьогодні вранці на дальніх підступах.

Навколо сховища ліс був спеціально вирубаний щоб уникнути загрози пожежі. До зелених насаджень відстань понад 100 метрів, — наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки розробив прогноз переміщення потенційно забруднених повітряних мас внаслідок пожеж у Чорнобильській зоні.