Пожежа в Чорнобильській зоні дісталася Прип’яті. Фото: Ярослав Ємельяненко

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Пожежа у Чорнобилі палає вже 10 днів. Рятувальники намагаються загасити вогонь, проте через вітер він продовжує охоплювати зону відчуження. Зокрема вогонь дістався Прип’яті.

Наразі пожежа зафіксована біля самої Чорнобильської атомної електростанції та за 2 км від сховищ радіоактивних відходів «Підлісний», де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони. Про це повідомив директор Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко у Facebook.

Він зазначив, що попри роботу рятувальників вогонь вже дістався Прип’яті та найнебезпечніших об'єктів Зони відчуження. Ємельяненко каже, що ситуація критична, хоч офіційні джерела і повідомляють про контрольовану ситуацію. На місце не допускають волонтерів та журналістів.

У мене два варіанти: чи то до Кабміну не доводять реальну ситуацію, чи він обрав політику замовчування радянської влади, як у 1986 році, — додав директор Chornobyl Tour.

Він також не виключає, що такі масові підпали — це терористичний акт, який вийде за межі країни та стане міжнародним через радіаційне забруднення. У коментарі «Цензор.НЕТ» Ємельяненко зазначив, що пожежа охопила й частину радіоактивного так званого «рудого» лісу.

Якщо загориться Прип’ять, то Україна втратить локацію національного масштабу, яка ще десятки років приваблювала б іноземних туристів і піднімала б економіку. Я не розумію, як вони в цьому випадку зможуть зупинити вогонь, якщо вони не можуть його зупинити в полі, — додав він.

Вітання підписникам Києва Оперативного передають мужні рятувальники #ДСНС, які прямо зараз і вже протягом 9 діб намагаються ліквідувати пожежу поблизу із Чорнобилем. Опубліковано Киев ОперативныйПонеділок, 13 квітня 2020 р.

Водночас у Держслужбі з надзвичайних ситуацій не пишуть про наближення вогню до Прип’яті та небезпечних об'єктів Ззони відчуження. Там зазначили, що продовжують гасити пожежі на території Корогодського та Денисовецького лісництв, а пожежа на території Котовського лісництва вже ліквідована. Також рятувальники пишуть, що радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми.

Державне агентство України з управління зоною відчуження на своїй сторінці у Facebook пише, що станом на 12.00 13 квітня спостерігалося горіння підстилки на дамбі водоймища-охолоджувача на правому березі Прип’яті. Проте у відомстві наголошували, що на лівому березі річки Прип’ять жодних займань немає.

Якщо спостерігати за лівим берегом із мосту, то може скластися враження, що і там наявне задимлення. Хочемо ще раз наголосити — на лівому березі річки Прип’ять жодних займань немає! — зазначили у Держагенстві з управління зоною відчуження.