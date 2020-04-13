Пожежа у Чорнобилі палає вже 10 днів: вогонь знищив 12 колишніх селищ

Пожежа у Чорнобилі. Фото: GETTY IMAGES

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Пожежа у Чорнобилі палає вже 10 днів. Рятувальники продовжують ліквідовувати вогнища спалаху на території лісництв.

13 квітня рятувальники продовжують гасити пожежі на території трьох лісництв — Корогодського, Котовського та Денісовецького. Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що продовжує горіти трав’яний настил і лісова підстилка. Водночас наголошується, що на лівому березі Прип’яті вогнищ загоряння немає. До гасіння пожеж залучили 366 осіб та 88 одиниць техніки, зокрема три літаки і три вертольоти. За минулу добу вони скинули 370 тонн води.

Як пише УНІАН, масштабна пожежа в зоні відчуження знищила старі кладовища, ліси, болота і щонайменше 12 колишніх селищ. Збиток від пожеж вже зараз оцінюють у десятки мільйонів гривень, проте повний масштаб трагедії буде зрозумілий тільки після ліквідації загорянь.

Як повідомлялося, сумарно вогонь охопив вже щонайменше 3,5 тис. га території зони відчуження, проте точний розмір випаленої території дізнатися наразі неможливо через задимлення. Водночас збитки від пожеж, за попередніми підрахунками, сягають «десятків мільйонів гривень».