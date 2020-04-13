Новим дудлом подякували продавцям. Скріншот: «Гугл»

https://racurs.ua/ua/n136635-google-prysvyatyv-novyy-doodle-prodavcyam-produktovyh-magazyniv-foto.html

Ракурс

Google (Гугл) 7 квітня випустив новий doodle (дудл), присвячений людям, які змушені працювати під час пандемії коронавірусу.

Сьогодні дудл присвятили продавцям продуктових магазинів. На анімованому малюнку показано, як колектив «Гугл» надсилає їм серце — символ любові.

Дякуємо всім працівникам продуктових магазинів, — йдеться в підписі до нового дудла.

Як відомо, Google запустила випуск серії логотипів, якими дякують тим людям, які протидіють розповсюдженню вірусу. Компанія вже висловлювала подяку науковцям, медикам, працівникам екстрених служб, двірникам та прибиральникам, фермерам.

Нагадаємо, 10 квітня Google присвятив новий Doodle працівникам сільського господарства, які забезпечують населення необхідними продуктами харчування в умовах коронавірусного карантину.