Найбільший у світі екологічний завод з виробництва сталі з’явиться у Швеції. Фото:

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Перший й найбільший у світі екологічний завод з виробництва сталі з’явиться на території Швеції.

Підприємство в місті Боден будує шведська компанія Stegra за підтримки гіганта Google. Заявляється, що сталь на цьому заводі виготовлятиметься практично при нульовому рівні викидів. Сама ж продукція відповідатиме стандарту Міжнародного енергетичного агентства (IEA). Замість вугілля та коксу виробничий процес використовуватиме альтернативні джерела енергії та водень для виробництва сталі. Замість викидів CO₂ утворюватиметься водяна пара. Про це йдеться на сайті Stegra.

Зазначається, що компанія Гугл фінансуж шведів за допомогою придбання сертифікатів екологічних характеристик (EACs). Ці сертифікати покриватимуть частину виробництва сталі протягом першого року роботи й поширюватимуться на обсяг до 91 тис. метричних т.

Купуючи сертифікати, Google фінансово підтримує виробництво екологічно чистої сталі, сприяє виробництву сталі з низьким рівнем викидів і одночасно може позиціонувати звичайну сталь, яку використовує, як «екологічно чисту».

Нагадаємо, у США запрацював випробувальний майданчик для хвильової енергетики. Науковці зможуть на цьому об'єкті випробовувати пристрої для отримання енергії хвиль у високоенергетичному середовищі відкритого океану та передавати вироблене ними світло назад на берег.

Американська влада вважає, що в перспективі з океанських хвиль можна буде добувати 34% світла від загальної кількості виробленої в США електроенергії. І цієї третини буде достатньо, щоб забезпечити електроенергією 130 млн будинків.