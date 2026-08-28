Швеція передасть Україні 10 катерів берегової охорони та посилить ППО. Фото:

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Швеція передасть Україні 10 катерів берегової охорони та профінансує посилення ППО.

Берегова охорона Швеції передасть Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) 10 робочих і швидкісних катерів у їхньому поточному стані. Ці плавзасоби будуть використовуватися для рятувальних робіт на воді, зокрема для розмінування русел річок. Транспортуватиме катери Агентство цивільної оборони Швеції. Про це повідомила агенція Bloomberg із посиланням на шведський уряд.

Також Швеція виділить додаткові 270 млн крон на підтримки оборони України. А 14 млн дол. буде виділено на ініціативу PURL, яка дозволить Україні швидше отримати системи протиповітряної оборони та дефіцитні боєприпаси до ППО.

Шведський уряд уряді поінформував, що зробили вже п’ятий внесок до PURL, а загальний обсяг підтримки країни в межах цієї ініціативи з урахуванням нового пакета сягне 552 млн дол.

Нагадаємо, Велика Британія виділитт 300 млн євро для України на закупівлю 16 винищувачів Gripen E до 2029 року. Ця інвестиція забезпечить приблизно 5 тис. робочих місць у понад 50 британських компаніях, які будуть залучені до програми Gripen.

Джерело: Bloomberg