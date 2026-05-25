Російські обстріли загрожують унікальній екосистемі Чорнобильської зони.

Російсько-українська війна створює загрозу для унікальної екосистеми Чорнобильської зони.

Після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році Чорнобильську зону відчуження повністю евакуювали через ризик радіоактивного забруднення. З роками ця безлюдна територія перетворилася на один із найбільших природних заповідників Європи. Про це повідомило видання The Times.

Британські вчені пишуть, що в Зоні відчуження сформувалася стійка екосистема, де мешкають щонайменше 13 видів великих ссавців. Зокрема, це вовки, лосі, дикі кабани, лисиці, європейські борсуки та інші види, які в багатьох регіонах зазнають тиску через діяльність людини.

Особливу увагу дослідники приділяють популяції коней Пржевальського, бо це останній вид справжніх диких коней у світі. Їх завезли до зони наприкінці 1990-х років у межах природоохоронного експерименту, а з того часу ці тварини розмножилися до понад 100 особин.

Науковці вважають, саме відсутність людей на цій території стало ключовим фактором відновлення природи. Землі, які раніше були сільськогосподарськими угіддями, поступово заросли лісом і формують нові природні середовища.

Однак ситуація в Чорнобильській зоні змінилася з початку повномасштабної війни — фіксується велика кількість пожеж, які спричинені падінням або вибухами російських безпілотників. Також зафіксовані випадки загибелі коней Пржевальського через мінні пастки.

Через війну стало набагато складніше моніторити стан дикої природи. З’ясувалося, що частина тварин почала змінювати свої ареали та з’являтися ближче до людських поселень. Це може свідчити про порушення усталених екосистемних зв’язків.

Дослідники з Великої Британії наголосили, що російсько-українська війна перетворює колись унікальний природний заповідник на зону підвищеного ризику. Це може мати довгострокові наслідки для біорізноманіття, яке формувалося там понад 30 років після катастрофи.

Нагадаємо, у квітні Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник повідомляв, що до Чорнобиля вперше за останні 20 років повернулися білі лелеки. Птахи прилетіли до міста на гніздування.

Джерело: The Times