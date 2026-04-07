Білі лелеки в Чорнобилі. Фото: Денис Вишневський

Білі лелеки вперше за останні два десятиліття повернулися до Чорнобиля.

Птахи прилетіли до міста на гніздування. Шестеро лелек зафіксували на даху адміністративної будівлі біля меморіалу «Зірка полин». Про це Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник 7 квітня повідомив у Telegram.

За словами працівників заповідника, останні 20 років цих птахів у Чорнобилі бачили тільки під час прольоту. І їхня поява в місті відкриває перспективи для майбутніх спостережень.

Поява шести птахів на центральній частині міста може свідчити про нові зміни в локальній популяції та відкриває цікаві перспективи для подальших спостережень, — наголосили в заповіднику.

Нагадаємо, взимку 2021 року на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника вперше зафіксували рогатого жайворонка.